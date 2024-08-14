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"Реал" із прем'єрним голом Мбаппе завоював Суперкубок УЄФА

Фото: "Галактікос" перед стартовим свистком (x.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Мадридський "Реал" упевнено переграв "Аталанту" з італійського Бергамо в битві за Суперкубок Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Суперкубок УЄФА

"Реал" – "Аталанта" – 2:0

Голи: Вальверде, 59, Мбаппе, 68

 

Королівський клуб заволодів ініціативою з перших хвилин. Зіркове атакувальне тріо "вершкових" у складі Родріго, Мбаппе та Вінісіуса постійно тримало суперників у напрузі. Утім, бергамаски не закривалися в обороні та намагалася за першої нагоди виходити в атаки.

Більше того, саме "Аталанта" першою змарнувала реальний момент забити. Де Рон прострілив із правого флангу, а м'яч зачепив Мілітао та полетів у хрестовину! Під завісу ж тайму каркас воріт зіграв за "Богиню" – Родріго після передачі Вінісіуса поцілив у поперечину.

На старті другої половини дива реакції продемонстрував Куртуа. Це Пашаліч головою класно пробив під дальню стійку після флангового навісу, та бельгійський кіпер ефектно перевів м'яч на кутовий. У відповідь "Реал" підняв темп і повів у рахунку на 59-й хвилині – Вінісіус обіграв оборонця і вивів Вальверде на порожні.

"Вершкові" продовжили атакувати. Ось Вінісіус не реалізував вихід віч-на-віч із воротарем, а Беллінгем не переграв Муссо з двох спроб. Зате все вдалося Мбаппе. Той же Беллінгем покотив м'яч у центр штрафного, а французький нападник влучно пробив у кут.

Фінальні 20+ хвилин перетворилися на формальність. Королівський клуб холоднокровно довів матч до логічної перемоги та вшосте в історії здобув Суперкубок УЄФА. "Аталанта" ж гідно билася і показала високий рівень за місяць до старту Ліги чемпіонів.

До слова, напередодні "Динамо" вибило шотландський "Рейнджерс" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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