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"Реал" с премьерным голом Мбаппе завоевал Суперкубок УЕФА

Фото: "Галактикос" перед стартовым свистком (x.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорцив

Мадридский "Реал" уверенно обыграл "Аталанту" из итальянского Бергамо в битве за Суперкубок Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Суперкубок УЕФА

"Реал" – "Аталанта" – 2:0

Голы: Вальверде, 59, Мбаппе, 68

 

Королевский клуб завладел инициативой с первых минут. Звездное атакующее трио "сливочных" в составе Родриго, Мбаппе и Винисиуса постоянно держало соперников в напряжении. Впрочем, бергамаски не закрывались в обороне и пыталась при первой возможности выходить в атаки.

Более того, именно "Аталанта" первой упустила реальный момент забить. Де Рон прострелил с правого фланга, а мяч задел Милитао и полетел в крестовину! Под занавес же тайма каркас ворот сыграл за "Богиню" – Родриго после передачи Винисиуса попал в перекладину.

На старте второй половины чуда реакции продемонстрировал Куртуа. Это Пашалич головой классно пробил под дальнюю штангу после флангового навеса, но бельгийский кипер эффектно перевел мяч на угловой. В ответ "Реал" поднял темп и повел в счете на 59-й минуте – Винисиус обыграл защитника и вывел Вальверде на пустые.

"Сливочные" продолжили атаковать. Вот Винисиус не реализовал выход один на один с вратарем, а Беллингем не переиграл Муссо с двух попыток. Зато все удалось Мбаппе. Тот же Беллингем покатил мяч в центр штрафной, а французский нападающий точно пробил в угол.

Финальные 20+ минут превратились в формальность. Королевский клуб хладнокровно довел матч до логической победы и в шестой раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА. "Аталанта" же достойно сражалась и показала высокий уровень за месяц до старта Лиги чемпионов.

К слову, накануне "Динамо" выбило шотландский "Рейнджерс" в квалификации Лиги чемпионов.

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