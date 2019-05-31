"Реал" готов улучшить предложение по вингеру "Челси"

Реал в ближайшее время сделает новое предложение "Челси" о трансфере вингера Эдена Азара. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, мадридцы готовы предложить 120 миллионов евро (106 миллионов фунтов).

Позавчера Азар дал понять, что летом покинет лондонский клуб. В то же время, бельгиец подчеркнул, что все зависит от переговоров двух клубов, одним из которых является Реал.

Предложение о переходе вингера лондонцы должны были получить еще вчера.

28-летний полузащитник мог уйти из Челси в мадридский клуб еще в прошлом году. Однако на тот момент Синие не хотели его продавать.

Ранее Азар сообщил руководству клуба, что не собирается продлевать текущее соглашение, которое рассчитано до лета следующего года. Если его продажа не состоится, то в таком случае он сможет уйти свободным агентом в середине 2020-го.

Эден Азар выступает за Челси с лета 2012 года. За его трансфер Синие заплатили Лиллю 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар сыграл в 52 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 мячей и сделал 17 ассистов.