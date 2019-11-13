"Реал" готов побить мировой трансферный рекорд

Мадридский "Реал" не оставляет попыток приобрести французского нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе и готов заплатить за него рекордную сумму. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на Le Parisien.

Испанский клуб намерен потратить на 20-летнего француза 400 млн евро. Правда, сначала для осуществления данной сделки "Реалу" потребуется продать нескольких своих игроков.

Нынешний контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел за парижан 11 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не заинтересован в продлении соглашения с парижанами, а у самого парижского клуба нет денег на новый контракт для игрока. Ожидается, что француз покинет ПСЖ по окончании сезона-2019/20.

На данный момент самым дорогим трансфером является переход бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в ПСЖ, который был осуществлен за 222 млн евро.

Напомним, "Реал" сможет себе позволить трансфер очередного звездного новичка следующим летом. Клуб не намерен прибегать к трансферной активности во время зимнего межсезонья, поскольку рассчитывает на уже имеющихся игроков.