"Реал" – "Арсенал" та "Інтер" – "Баварія": сьогодні визначаться всі півфіналісти Ліги чемпіонів

О 22:00 за Києвом розпочнуться повторні протистояння мадридського "Реала" з лондонським "Арсеналом" та міланського "Інтера" з мюнхенською "Баварією". Німецький гранд спробує відіграти домашню поразку – 1:2. А перед "вершковими" стоїть просто мегазавдання – перевернути ситуацію після жахливих 0:3 у Лондоні.

Розклад матчів 1/4 фіналу ЛЧ 16 квітня

22:00, "Інтер" – "Баварія" (перший матч – 2:1)

(перший матч – 2:1) 22:00, "Реал" – "Арсенал" (перший матч – 0:3)

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Розпочнеться мовлення о 21:30 з передматчевої студії. Матч "Інтер" – "Баварія" прокоментують Олександр Новак та Віталій Кравченко. На грі "Реал" – "Арсенал" працюватимуть Володимир Звєров та Віталій Волочай.

Анонси матчів

У протистоянні "Інтера" з "Баварією" ще далеко не все сказане. Звичайно, гостьовий тріумф дає міланцям перевагу перед домашнім поєдинком. Але чому команда Кейна та Мусіали не зможе виграти на виїзді, як це вдалося тиждень тому колективу Мартінеса та Тюрама. До того ж, статистики підказують: "Інтер" у попередніх єврокубкрових протистояннях програв "Баварії" у всіх чотирьох домашніх матчах.

"Реал" – "Арсенал". В історії плей-офф Ліги чемпіонів були чотири випадки, коли команди вдома відігравали гостьові поразки в три м'ячі (одного разу – навіть у чотири) і проходили в турнірі далі. Тож "Реалу" є на кого рівнятися, якщо команда не хоче розпрощатися з титулом діючого володаря найпрестижнішого клубного трофею.

Вкотре хочеться підкреслити, що у складах обох команд є українці. Однак вітчизняного протистояння абсолютно точно не відбудеться. Голкіпер "Реала" Андрій Лунін все ще травмований та не потрапив до заявки на гру. А от "канонір" Олександр Зінченко теоретично може з'явся на полі "Сантьяго Бернабеу".