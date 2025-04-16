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"Реал" – "Арсенал" та "Інтер" – "Баварія": сьогодні визначаться всі півфіналісти Ліги чемпіонів

Середа 16 квітня 2025 19:53
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"Реал" – "Арсенал" та "Інтер" – "Баварія": сьогодні визначаться всі півфіналісти Ліги чемпіонів Фото: Чинний володар трофею – "Реал" опинився на межи вильоту (x.com/realmadriden)
Автор: Андрій Костенко

16 квітня в заключних чвертьфінальних поєдинках визначаться всі півфіналісти ЛЧ-2024/25. Останні путівки розіграють у Мадриді та Мілані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

О 22:00 за Києвом розпочнуться повторні протистояння мадридського "Реала" з лондонським "Арсеналом" та міланського "Інтера" з мюнхенською "Баварією". Німецький гранд спробує відіграти домашню поразку – 1:2. А перед "вершковими" стоїть просто мегазавдання – перевернути ситуацію після жахливих 0:3 у Лондоні.

Розклад матчів 1/4 фіналу ЛЧ 16 квітня

  • 22:00, "Інтер" – "Баварія" (перший матч – 2:1)
  • 22:00, "Реал" – "Арсенал" (перший матч – 0:3)

&quot;Реал&quot; – &quot;Арсенал&quot; та &quot;Інтер&quot; – &quot;Баварія&quot;: сьогодні визначаться всі півфіналісти Ліги чемпіонів

Ігри покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор Ліги чемпіонів в Україні. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL.

Розпочнеться мовлення о 21:30 з передматчевої студії. Матч "Інтер" – "Баварія" прокоментують Олександр Новак та Віталій Кравченко. На грі "Реал" – "Арсенал" працюватимуть Володимир Звєров та Віталій Волочай.

Анонси матчів

У протистоянні "Інтера" з "Баварією" ще далеко не все сказане. Звичайно, гостьовий тріумф дає міланцям перевагу перед домашнім поєдинком. Але чому команда Кейна та Мусіали не зможе виграти на виїзді, як це вдалося тиждень тому колективу Мартінеса та Тюрама. До того ж, статистики підказують: "Інтер" у попередніх єврокубкрових протистояннях програв "Баварії" у всіх чотирьох домашніх матчах.

"Реал" – "Арсенал". В історії плей-офф Ліги чемпіонів були чотири випадки, коли команди вдома відігравали гостьові поразки в три м'ячі (одного разу – навіть у чотири) і проходили в турнірі далі. Тож "Реалу" є на кого рівнятися, якщо команда не хоче розпрощатися з титулом діючого володаря найпрестижнішого клубного трофею.

Вкотре хочеться підкреслити, що у складах обох команд є українці. Однак вітчизняного протистояння абсолютно точно не відбудеться. Голкіпер "Реала" Андрій Лунін все ще травмований та не потрапив до заявки на гру. А от "канонір" Олександр Зінченко теоретично може з'явся на полі "Сантьяго Бернабеу".

Напередодні ПСЖ та "Барселона" в конкурентних матчах-відповідях пробились у півфінал Ліги чемпіонів.

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Олександр Зінченко Арсенал Баварія Реал Андрій Лунін Футбол
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