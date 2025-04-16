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"Реал" - "Арсенал" и "Интер" - "Бавария": сегодня определятся все полуфиналисты Лиги чемпионов

Среда 16 апреля 2025 19:53
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"Реал" - "Арсенал" и "Интер" - "Бавария": сегодня определятся все полуфиналисты Лиги чемпионов Фото: Действующий обладатель трофея - "Реал" оказался на грани вылета (x.com/realmadriden)
Автор: Андрей Костенко

16 апреля в заключительных четвертьфинальных поединках определятся все полуфиналисты ЛЧ-2024/25. Последние путевки разыграют в Мадриде и Милане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

В 22:00 по Киеву начнутся повторные противостояния мадридского "Реала" с лондонским "Арсеналом" и миланского "Интера" с мюнхенской "Баварией". Немецкий гранд попытается отыграть домашнее поражение - 1:2. А перед "сливочными" стоит просто мегазадача - перевернуть ситуацию после ужасных 0:3 в Лондоне.

Расписание матчей 1/4 финала ЛЧ 16 апреля

  • 22:00, "Интер" - "Бавария" (первый матч - 2:1)
  • 22:00, "Реал" - "Арсенал" (первый матч - 0:3)

&quot;Реал&quot; - &quot;Арсенал&quot; и &quot;Интер&quot; - &quot;Бавария&quot;: сегодня определятся все полуфиналисты Лиги чемпионов

Игры покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор Лиги чемпионов в Украине. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.

Начнется вещание в 21:30 с предматчевой студии. Матч "Интер" - "Бавария" прокомментируют Александр Новак и Виталий Кравченко. На игре "Реал" - "Арсенал" будут работать Владимир Зверов и Виталий Волочай.

Анонсы матчей

В противостоянии "Интера" с "Баварией" еще далеко не все сказано. Конечно, гостевой триумф дает миланцам преимущество перед домашним поединком. Но почему команда Кейна и Мусиалы не сможет выиграть на выезде, как это удалось неделю назад коллективу Мартинеса и Тюрама. К тому же, статистики подсказывают: "Интер" в предыдущих еврокубкрових противостояниях проиграл "Баварии" во всех четырех домашних матчах.

"Реал" - "Арсенал". В истории плей-офф Лиги чемпионов были четыре случая, когда команды дома отыгрывали гостевые поражения в три мяча (однажды - даже в четыре) и проходили в турнире дальше. Поэтому "Реалу" есть на кого равняться, если команда не хочет распрощаться с титулом действующего обладателя самого престижного клубного трофея.

В который раз хочется подчеркнуть, что в составах обеих команд есть украинцы. Однако отечественного противостояния совершенно точно не произойдет. Голкипер "Реала" Андрей Лунин все еще травмирован и не попал в заявку на игру. А вот "канонир" Александр Зинченко теоретически может появился на поле "Сантьяго Бернабеу".

Накануне ПСЖ и "Барселона" в конкурентных ответных матчах пробились в полуфинал Лиги чемпионов.

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Александр Зинченко Арсенал Бавария Реал Андрей Лунин Футбол
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