Реакції міжнародної спільноти на падіння ракети у Молдові чекати не варто, - експерт

Світова спільнота, ймовірно, не буде різко реагувати на падіння ракети в Молдові під час сьогоднішнього масованого обстрілу України.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

"Сподіватися на якусь реакцію світової спільноти після влучання ракети на територію Молдови не доводиться, бо очевидно, що ця реакція загалом слабка. Якщо згадати події 2008 року - окупацію частини території Грузії, події 2014 - окупацію Криму, частини Донецької та Луганської областей, що ми чули від наших західних партнерів? Висловлювання глибокого занепокоєння", - заявив Селезньов.

За його словами, Молдова в геополітичному сенсі нічим не відрізняється від України та Грузії - колективний Захід, як правило, висловлює глибоке занепокоєння і нічого більше.

"Тобто будь-які процеси, пов'язані з активізацією постачання військово-технічної допомоги для української оборони - це заслуга тих посадових осіб, які беруть участь у переговорах: українських дипломатів, вищих посадових осіб та військово-посадових осіб", - додав Селезньов.