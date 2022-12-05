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Реакции международного сообщества на падение ракеты в Молдове ждать не стоит, - эксперт

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Киев, Понедельник 05 декабря 2022 19:05
Реакции международного сообщества на падение ракеты в Молдове ждать не стоит, - эксперт Иллюстративное фото: реакции международного сообщества на падение ракеты в Молдове ждать не стоит (twitter.com)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Мировое сообщество, вероятно, не будет резко реагировать на падение ракеты в Молдове во время сегодняшнего массированного обстрела Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

"Надеяться на какую-либо реакцию мирового сообщества после попадания ракеты на территорию Молдовы не приходится, потому что очевидно, что эта реакция в целом слаба. Если вспомнить события 2008 года - оккупацию части территории Грузии, события 2014 - оккупацию Крыма, части Донецкой и Луганской областей, что мы слышали от наших западных партнеров? Выражение глубокой обеспокоенности", - заявил Селезнев.

По его словам, Молдова в геополитическом смысле ничем не отличается от Украины и Грузии - коллективный Запад, как правило, высказывает глубокую обеспокоенность и ничего больше.

"То есть, любые процессы, связанные с активизацией поставок военно-технической помощи для украинской обороны - это заслуга тех должностных лиц, которые участвуют в переговорах: украинских дипломатов, высших должностных лиц и военно-должностных лиц", - добавил Селезнев.

Напомним, сегодня, 5 декабря, на территории Молдовы упала ракета.

Позже спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что подобные случаи подтверждают угрозу российских атак для безопасности не только Украины, но и других стран.

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