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Реакция Украины на встречу Лаврова и лидера ХАМАС: мир не должен наблюдать за этим безумием

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Украина, Вторник 13 сентября 2022 16:19
Реакция Украины на встречу Лаврова и лидера ХАМАС: мир не должен наблюдать за этим безумием Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Посольство Украины в Израиле осудило встречу главы МИД России Сергея Лаврова с лидером палестинского террористического движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Facebook.

"Только страна, убивающая тысячи детей, женщин и мужчин под предлогом "освобождения своих граждан", может принять у себя лидера террористической организации первого ранга", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что мир не должен сидеть сложа руки и наблюдать за всем этим безумием со стороны.

"Пришло время начать действовать, а не просто говорить", - добавили в посольстве.

Как сообщалось, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал евреев самыми ожесточенными антисемитами. Израиль заявил, что подобные высказывания российского чиновника возмутительны.

Напомним, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что использование РФ аналогии с нацистами оскорбляют память жертв Холокоста.

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