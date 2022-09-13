Реакция Украины на встречу Лаврова и лидера ХАМАС: мир не должен наблюдать за этим безумием

Посольство Украины в Израиле осудило встречу главы МИД России Сергея Лаврова с лидером палестинского террористического движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства в Facebook .

"Только страна, убивающая тысячи детей, женщин и мужчин под предлогом "освобождения своих граждан", может принять у себя лидера террористической организации первого ранга", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что мир не должен сидеть сложа руки и наблюдать за всем этим безумием со стороны.

"Пришло время начать действовать, а не просто говорить", - добавили в посольстве.