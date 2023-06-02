Реакція РФ на рейд у Бєлгородській області говорить про підвищену тривогу у суспільстві, - ISW

Реакція російської влади на рейд "РДК" у Бєлгородській області РФ свідчить про підвищену тривогу у російському інформаційному просторі та суспільстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Так, влада Білгородської області оголосила про евакуацію 200 дітей до Пензенської області і планує 3 червня евакуювати ще 600 дітей до Калузької та Ярославської області.
Деякі російські блогери використали ситуацію в Білгородській області для критики російського керівництва, тоді як інші стверджували, що обмежені рейди є провісниками українських контрнаступних операцій.
Ключові висновки ISW:
Ситуація у Бєлгородській області РФ
Влада Росії в черговий раз заявила про масовані обстріли прикордонного міста Шебекіно в Білгородській області. Прикордонне місто Шебекіно останнім часом часто перебуває під обстрілами, в яких місцева влада постійно звинувачує ЗСУ. Зазначимо, що в Україні категорично заперечують причетність до таких атак.
Докладно про те, що відбувається у Бєлгородській області, читайте у матеріалі РБК-Україна - "Новий рейд і Шебекіно у вогні. Що відбувається в Білгородській області".
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