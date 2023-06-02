Реакція РФ на рейд у Бєлгородській області говорить про підвищену тривогу у суспільстві, - ISW

Так, влада Білгородської області оголосила про евакуацію 200 дітей до Пензенської області і планує 3 червня евакуювати ще 600 дітей до Калузької та Ярославської області.

Деякі російські блогери використали ситуацію в Білгородській області для критики російського керівництва, тоді як інші стверджували, що обмежені рейди є провісниками українських контрнаступних операцій.

Ключові висновки ISW:

Російські війська завдали серію ракетних ударів по Україні в ніч з 31 травня на 1 червня та вдень 1 червня.

Підрозділи Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії" провели черговий рейд у Білгородській області.

Чеченські командири та офіційні особи здійснили спільну інформаційну атаку на керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Пригожин відповів на нападки, заявивши, що продовжуватиме висловлювати свою думку доти, доки чиновники Міноборони Росії не будуть покарані за помилки у плануванні вторгнення в Україну.

Нападки чеченців на особистість Пригожина можуть бути частиною зусиль Кремля щодо дискредитації та підриву позицій Пригожина у міру того, як його війська йдуть з лінії фронту.

Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп'янська і на північний захід від Сватового.

Темп російських та українських наступальних операцій на бахмутському напрямку станом на 1 червня залишається низьким, російські війська завдали обмежених наземних ударів на лінії Авдіївка — Донецьк.

Російська окупаційна влада оголосила, що регіональні вибори на окупованих територіях відбудуться 10 вересня.

Ситуація у Бєлгородській області РФ

Влада Росії в черговий раз заявила про масовані обстріли прикордонного міста Шебекіно в Білгородській області. Прикордонне місто Шебекіно останнім часом часто перебуває під обстрілами, в яких місцева влада постійно звинувачує ЗСУ. Зазначимо, що в Україні категорично заперечують причетність до таких атак.

Докладно про те, що відбувається у Бєлгородській області, читайте у матеріалі РБК-Україна - "Новий рейд і Шебекіно у вогні. Що відбувається в Білгородській області".