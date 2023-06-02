Реакция РФ на рейд в Белгородской области говорит о повышенной тревоге в обществе, - ISW

Реакция российских властей на рейд "РДК" в Белгородской области РФ свидетельствует о повышенной тревоге в российском информационном пространстве и обществе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Так, власти Белгородской области объявили об эвакуации 200 детей в Пензенскую область и планируют 3 июня эвакуировать еще 600 детей в Калужскую и Ярославскую области.
Некоторые российские блогеры использовали ситуацию в Белгородской области для критики российского руководства, в то время как другие утверждали, что ограниченные рейды являются предвестниками украинских контрнаступательных операций.
Ключевые выводы ISW:
Ситуация в Белгородской области РФ
Власти России в очередной раз заявили о массированных обстрелах пограничного города Шебекино в Белгородской области. Пограничный город Шебекино в последнее время часто находится под обстрелами, в которых местные власти постоянно обвиняют ВСУ. Отметим, что в Украине категорически отрицают причастность к таким атакам.
Подробно о том, что происходит в Белгородской области читайте в материале РБК-Украина - "Новый рейд и Шебекино в огне. Что происходит в Белгородской области".
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