Реакция МВФ и ЕК на предложения Витренко по регулируемой цене на газ будет негативной, - эксперты

Реакция Международного валютного фонда и Еврокомиссии на предложение вр.и.о. министра энергетики по установлению регулируемой цены на газ для населения будет негативной, поскольку противоречит всем стратегическим реформам газовой отрасли, что велись в последние годы.

Об этом заявил энергоэксперт, президент Центра глобальных исследований "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

"Предложение Юрия Витренко идет вопреки договоренностям с МВФ. И возможно, если МВФ займет принципиальную позицию, то никаких траншей не будет, и выдержит ли наша финансовая система? Ситуация сложная. Популизм власти может привести к потере финансирования МВФ, и при грузе объема наших выплат по внешнему долгу и дефиците бюджета придется включать печатный станок или под сумасшедшие проценты выпускать ОВГЗ, что однозначно ведет к кризису. Тарифная лояльность, низкотарифность может быть обеспечена ценой финансовой нестабильности, в которую страна может войти во второй половине 2021 года", - объяснил Михаил Гончар.

Он также отметил, что сегодняшняя власть подвержена популизму, на волне которого обещала снижение тарифов, тогда как экономические реалии другие, и в результате власть "пошла навстречу интересам олигархии".

Руководитель программ DiXi Group Роман Ницович также считает, что предложение Юрия Витренко по регулируемой цене на газ для населения выглядит абсолютно нелогичным.

"Предложение Витренко выглядит нелогичным и идет вразрез с тем курсом, который проводило правительство в последние годы, ослабляя регулирование и приближая цены на газ для населения к рыночному уровню. И с 1 августа было отменено положение о возложении спецобязательств для бытовых потребителей. Сейчас функционирует рынок, где каждый может выбирать поставщика газа и "голосовать кошельком", выбирая из предложений разных поставщиков газа", - отметил Роман Ницович.

По его словам, за якобы благими намерениями появляется регулирование, что приведет к негативным последствиям для всего газового сектора.

По мнению энергоэксперта, исполнительного директора ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослава Павлюка, правительство и Минэнерго пытаются найти через установление регулируемой цены на газ простое временное решение довольно сложной проблемы.

"Государство палец о палец не ударило, просчеты Минэнерго уже очевидны. Идут поиски простого решения сложной проблемы, которую невозможно решить "по-простому". Мы видим теперь нарушение логики стратегических изменений в отрасли. Создалась ситуация, когда Нафтогаз продает газ дешевле и "сбивает" цену газсбытов. Но если мы теперь административно снижаем цену, то убиваем конкуренцию", - отметил Святослав Павлюк.

Как ранее сообщалось, вр.и.о. министра энергетики Юрий Витренко на совещании по вопросам энергетического рынка под председательством президента Украины Владимира Зеленского представил предварительный план существенного снижения тарифов на газ.

Позже на странице в сети Facebook Юрий Витренко сообщил, что Министерство энергетики и угольной промышленности предложило правительству с 1 февраля 2021 года ограничить цену на газ для "уязвимых" потребителей.

Напомним, 13 января во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров планирует на время карантина или до конца отопительного сезона зафиксировать цену газа для потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр.