Реакція буде миттєвою. Поліція попередила про покарання за салюти на Новий рік

"Реакція буде миттєвою та за усією суворістю закону", - сказав Клименко.

Він також нагадав, що заборона діє не лише на використання, а й на продаж відповідних заборонених товарів. Відповідальність передбачена як в Кодексі України про адміністративні правопорушення, так і в Кримінальному кодексі.

"Найлегше покарання - штраф у декілька сотень гривень, найтяжче, якщо кваліфікують як злочин – хуліганство, то там і арешт, і обмеження волі. Не варто гратися з такими речами", - пояснив голова Нацполіції.

Він наголосив, що і цьому випадку справа не просто у порушенні заборони, а в тому, якою буде реакція людей на голосні звуки від салютів чи петард.

"Піротехніка зараз - це не про святкування. Це нагадування про вибухи. Мільйонам людей в Україні й без того психологічно складно переживати війну. Тому закликаю подумати про цих громадян і обійтися без піротехніки. Після перемоги будемо запускати салюти разом", - додав Клименко.