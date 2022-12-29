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Реакция будет мгновенной. Полиция предупредила о наказании за салюты на Новый год

Фото: глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины в стране был введен запрет на использование и продажу пиротехники. В Нацполиции отметили, что за фейерверки в Новогоднюю ночь последует мгновенное наказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко для "Интерфакс-Украина".

"Реакция будет мгновенной и по всей строгости закона", - сказал Клименко.

Он также напомнил, что запрет действует не только на использование, но и на продажу соответствующих запрещенных товаров. Ответственность предусмотрена как в Кодексе Украины об административных правонарушениях, так и в Уголовном кодексе.

"Самое легкое наказание - штраф в несколько сотен гривен, самое тяжелое, если квалифицируют как преступление - хулиганство, то и там арест, и ограничение свободы. Не стоит играть с такими вещами", - пояснил глава Нацполиции.

Он подчеркнул, что и в этом случае дело не просто в нарушении запрета, а в том, какой будет реакция людей на громкие звуки от салютов или петард.

"Пиротехника сейчас - это не о праздновании. Это напоминание о взрывах. Миллионам людей в Украине и так психологически сложно переживать войну. Поэтому призываю подумать об этих гражданах и обойтись без пиротехники. После победы будем запускать салюты вместе", - добавил Клименко.

Напомним, ранее в полиции рассказали, что будет ждать нарушителей комендантского часа в Новый год.

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пиротехникиНовый год