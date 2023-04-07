Реактивні двигуни зі знищеної "Мрії" почали використовувати на "Русланах"

Про це заявив заступник гендиректора ДП "Антонов" Максим Саноцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

“Загалом на Ан-225 шість двигунів. Три з них ми демонтували та відремонтували. Два з них уже працюють літаками Ан-124”, – заявив Саноцький.

За його словами, у розпорядженні авіакомпанії "Антонова" п'ять "Русланів", що працюють. В даний час вони базуються в аеропорту німецького міста Лейпціг.

Він також зазначив, що двигуни з "Мрії" змогли поставити на "Руслани", оскільки обидва літаки використовують силові установки одного типу Д-18Т. Перед російським вторгненням з Ан-225 "Мрія" зняли один із двигунів, щоб поставити на Ан-124, що вирушав у комерційний рейс.

Механізм роботи ДП "Антонов" передбачав ротацію двигунів між літаками. Їх знімали з авіалайнерів, що не використовуються, і ставили на повітряні судна, які мали замовлення на перевезення вантажів.