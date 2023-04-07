ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Реактивні двигуни зі знищеної "Мрії" почали використовувати на "Русланах"

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 07 квітня 2023 07:46
Реактивні двигуни зі знищеної "Мрії" почали використовувати на "Русланах" Фото: реактивні двигуни з "Мрії" встановили на "Руслани" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Інженери ДП "Антонов" почали використовувати двигуни зі знищеного літака Ан-225 "Мрія" на своїх літаках Ан-124 "Руслан".

Про це заявив заступник гендиректора ДП "Антонов" Максим Саноцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

“Загалом на Ан-225 шість двигунів. Три з них ми демонтували та відремонтували. Два з них уже працюють літаками Ан-124”, – заявив Саноцький.

За його словами, у розпорядженні авіакомпанії "Антонова" п'ять "Русланів", що працюють. В даний час вони базуються в аеропорту німецького міста Лейпціг.

Він також зазначив, що двигуни з "Мрії" змогли поставити на "Руслани", оскільки обидва літаки використовують силові установки одного типу Д-18Т. Перед російським вторгненням з Ан-225 "Мрія" зняли один із двигунів, щоб поставити на Ан-124, що вирушав у комерційний рейс.

Механізм роботи ДП "Антонов" передбачав ротацію двигунів між літаками. Їх знімали з авіалайнерів, що не використовуються, і ставили на повітряні судна, які мали замовлення на перевезення вантажів.

Нагадаємо, що колишньому генеральному директору ДП "Антонов" повідомили про підозру у службовій недбалості. Через його дію транспортний літак АН-225 "Мрія" своєчасно не транспортували з аеродрому в Гостомелі.

Рік тому "Укроборонпром" усунув Сергія Бичкова від виконання ним повноважень генерального директора ДП "Антонов". Підставою для усунення стало службове розслідування, зокрема, перевірки окремих фактів, оприлюднених у засобах масової інформації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АНТК им. Антонова Мрия
NEWS
Китай може змінити позицію щодо України після контрнаступу: думка експерта
Китай може змінити позицію щодо України після контрнаступу: думка експерта
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян