Реактивные двигатели с уничтоженной "Мрии" начали использовать на "Русланах"

Об этом заявил заместитель гендиректора ГП "Антонов" Максим Саноцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

“В общей сложности на Ан-225 шесть двигателей. Три из них мы демонтировали и отремонтировали. Два из них уже работают на самолетах Ан-124”, – заявил Саноцкий.

По его словам, в распоряжении авиакомпании "Антонова" пять работающих "Русланов". В настоящее время они базируются в аэропорту немецкого города Лейпциг.

Он также отметил, что двигатели с "Мрии" смогли поставить на "Русланы", поскольку оба самолета используют силовые установки одного типа Д-18Т. Перед российским вторжением с Ан-225 "Мрия" сняли один из двигателей, чтобы поставить на отправлявшийся в коммерческий рейс Ан-124.

Механизм работы ГП "Антонов" предусматривал ротацию двигателей между самолетами. Их снимали с неиспользуемых авиалайнеров и ставили на воздушные суда, которые имели заказы на перевозку грузов.