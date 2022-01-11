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"Реагуємо на поведінку Росії": Данія направить до Балтійського моря винищувачі й фрегат

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Вівторок 11 січня 2022 20:26
"Реагуємо на поведінку Росії": Данія направить до Балтійського моря винищувачі й фрегат Фото: Данія направить до Балтійського моря винищувачі й фрегат (facebook.com/politseijapiirivalveamet)
Автор: Сергій Пишкін

Данія запропонувала НАТО направити військово-морський фрегат й чотири винищувачі F-16 до Балтійського моря. Планує посилити безпеку регіону через загрозу з боку Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ERR.

"НАТО вітала пропозицію щодо підтримки. У данському парламенті дуже сильна підтримка вкладу Данії у Балтійське море. Ми неодноразово бачили єдність у цьому питанні, і це, звісно, ​​пов'язане з нашою власною безпекою та регіоном", - заявила посол Данії Крістіна Місковяк.

Місковяк зауважила, що такий крок необхідний для стримування агресії з боку Росії поблизу кордонів.

"Ми спостерігаємо агресивну та загрозливу поведінку Росії і зараз, і в Криму з 2014 року. Тому ми зміцнюємо нашу оборону. Ми реагуємо на події Росії", - додала посол.

Метою Росії, як вважає посол, є розкол союзницьких відносин інших країн, втім рішення Данії щодо посилення безпеки Балтійського регіону свідчать лише про їх зміцнення.

За словами міністра оборони Данії Калле Лаанет, сьогодні у НАТО ведуться переговори щодо посилення безпеки східного крила Альянсу.

Військово-морський фрегат прибуде до Балтійського моря вже в середині січня й перебуватиме там протягом трьох місяців.

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