Реабілітація за стартовий провал. "Шахтар" розписав нічию з "Інтером" в ЛЧ

Донецький "Шахтар" знову зіграв у нульову нічию з італійським "Інтером" в рамках другого туру Ліги чемпіонів у групі D. Поле двох турів у обох клубів по одному очку.

Першим "дзвіночком" для "Шахтаря" був забіг Дюмфріса на 7-й хвилині. Нідерландець отримав м'яч після довгої передачі за спини захисникам "гірників" і відпасував на лінії штрафного майданчика на Джеко, що набігає. Той в дотик намагався пробити, але його удар заблокували гравці "Шахтаря".

А вже на наступній хвилині трапився досить моторошний момент за участю гравця Українського клубу. Дюмфріс жорстко зіграв проти Траоре, у якого нога підвернулася неприродним чином. Форварду "гірників" кілька хвилин надавали допомогу на полі, а потім відвезли на медкарі. Замість нього вийшов Тете.

Перший гольовий момент трапився на 15-й хвилині, коли Барелла, змістившись з лівого флангу до центру, запустив у поперечину воріт П'ятова метрів з 20-ти.

"Гірники" довго не чекали для відповіді і вже через чотири хвилини організували небезпеку біля воріт "Інтера". Соломон відпасував на Патріка в район 11-ти метрів, але його удар заблокували захисники, а після добивання від Тете м'яч пройшов поруч зі штангою.

Далі трохи гостріше діяли італійці, але й українці в обороні не осідали, досить добре граючи на контратаках. А ось вже на старті другої половини "гірники" створили найреальніший шанс для гола в цьому матчі. На 49-й хвилині Додо прорвався флангом, увійшов до штрафного майданчика і прострілив на лінію воротарського на Педріньо. Бразилець вже пробивав у порожні ворота, але в останню секунду Шкріньяр в підкаті удар заблокував і перевів м'яч на кутовий.

Загалом у другому таймі саме "гірники" виглядали гостріше. Але міг "Шахтар" програти на останніх хвилинах. Але в обох випадках протягом однієї хвилини врятував свою команду П'ятов. Спершу на 86-й хвилині кіпер донеччан в Божевільному стрибку перевів обвідний удар від Корреа на кутовий. А після подачі зі стандарту також феноменально витягнув удар головою в нижній кут від де Врея. У підсумку нульова нічия, яка продовжила суху серію між командами, яка почалася ще в минулорічній ЛЧ - тоді також на груповому етапі донеччани і міланісти двічі зіграли в безгольові нічиї.

Таким чином "гірники" змогли трохи реабілітуватися після несподіваної поразки в першому турі від "Шерифа" (0:2). Однак все одно українці поки займають останнє місце в групі - у "Інтера" краща різниця голів.

"ШАХТАР" - "ІНТЕР" 0:0

"Шахтар": Пятов - Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі (Кривцов, 78) - Степаненко - Педриньо, Майкон, Алан Патрік (Марлос, 85), Соломон (Мудрик, 78) - Траоре (Тете, 11)

"Інтер": Ханданович-Шкріньяр, де Врей, Бастоні-Думфріс, Барелла, Брозович (Чалханоглу, 55), Весіно (Гальярдіні, 81), Дімарко (Перішіч, 81) - Джеко (Корреа, 55), Мартінес (Санчес, 72)