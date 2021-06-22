ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Реабилитация полицейских в учреждениях здравоохранения МВД: комитет Рады поддержал закон

Новина українською →
Украина, Вторник 22 июня 2021 13:23
Реабилитация полицейских в учреждениях здравоохранения МВД: комитет Рады поддержал закон Фото: Раде рекомендуют разрешить бесплатную реабилитацию полицейских в больницах МВД (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Сотрудникам полиции предлагают проходить бесплатную психологическую и медико-психологическую реабилитацию в учреждениях здравоохранения Министерства внутренних дел. Комитет Верховной рады по правам человека поддержал соответствующий законопроект №5417.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

"В заключении, предоставленном главному комитету, рекомендовано проект закона о внесении изменения в статью 95 ЗУ "О Национальной полиции", № 5417, поданный Кабинетом министров, в первом чтении принять за основу", - сказано в сообщении.

Отметим, бесплатную реабилитацию смогут получить те, кто участвовал в сдерживании российской агрессии, в преодолении последствий чрезвычайных ситуаций, прекращении массовых беспорядков и группового нарушения общественной безопасности или порядка.

Напомним, в конце апреля Кабмин поддержал данный законопроект на своем заседании.

Как писало РБК-Украина, в Украине введут современную систему реабилитации в учреждениях здравоохранения. В конце 2020 года соответсвующий закон вступил в силу. Его введут в действие через полгода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины полиция Верховная Рада реабилитация
NEWS
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
DAILY
Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью