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РДК звернувся до росіян: у всіх нас з'явився шанс визначити свою долю

Фото: РДК звернувся до росіян (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський добровольчий корпус звернувся до своїх прихильників на території Росії. Росіян закликали до активних дій.

Про це оголосив командир РДК Денис Капустін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Tеlegram-канал.

"Новий Смутний час настав! Кривавий тиран вчепився мертвою хваткою у свій трон і готовий вбивати населення вже російських міст - всі бачили відео вибухів у Воронежі та Ростові-на-Дону, кадри розстрілу звичайної сім'ї бійцями Росгвардії", - пояснив Капустін.

За його даними, російський диктатор Володимир Путін вже евакуйований на Валдай, а слідом за ним залишають Москву на своїх бізнес-джетах і представники російської "еліти".

"Я закликаю всіх прихильників РДК до активних дій! У всіх нас з'явився унікальний шанс визначити свою долю і долю нашої Батьківщини!", - наголосив він.

Військовий переворот в Росії

Вчора власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що російські військові завдали удару по тилових позиціях "вагнерівців", унаслідок чого загинуло багато його бойовиків.

Після цього він оголосив "похід" на Ростов для того, щоб "розібратися з беззаконням в армії" і покарати, зокрема, главу Міноборони Сергія Шойгу, а також главу Генштабу Валерія Герасимова.

Після того як "вагнерівці" здобули контроль над Ростовом і Воронежем, Пригожин заявив, що найманці йтимуть далі - до Москви.

Все, що відомо на цей час про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.

Нині відомо, що літаки російського диктатора Володимира Путіна і прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна терміново покинули Москву.

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Переворот в Росії