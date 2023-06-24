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РДК обратился к россиянам: у всех нас появился шанс определить свою судьбу

Фото: РДК обратился к россиянам (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский добровольческий корпус обратился к своим сторонникам на территории России. Россиян призвали к активным действиям.

Об этом объявил командир РДК Денис Капустин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Новое Смутное время наступило! Кровавый тиран вцепился мертвой хваткой в свой трон и готов убивать население уже российских городов - все видели видео взрывов в Воронеже и Ростове-на-Дону, кадры расстрела обычной семьи бойцами Росгвардии", - пояснил Капустин.

По его данным, российский диктатор Владимир Путин уже эвакуирован на Валдай, а вслед за ним покидают Москву на своих бизнес-джетах и представители российской "элиты".

"Я призываю всех сторонников РДК к активным действиям! У всех нас появился уникальный шанс определить свою судьбу и судьбу нашей Родины!", - подчеркнул он.

Военный переворот в России

Вчера владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что российские военные нанесли удар по тыловым позициям "вагнеровцев", в результате чего погибло много его боевиков.

После этого он объявил "поход" на Ростов для того, чтобы "разобраться с беззаконием в армии" и наказать, в частности, главу Минобороны Сергея Шойгу, а также главу Генштаба Валерия Герасимова.

После того как "вагнеровцы" получили контроль над Ростовом и Воронежем, Пригожин заявил, что наемники будут идти дальше - в Москву.

Все, что известно на это время о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.

В настоящее время известно, что самолеты российского диктатора Владимира Путина и премьер-министра России Михаила Мишустина срочно покинули Москву.

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Переворот в России