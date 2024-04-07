В РДК заявили про завершення гарячої фази операції на території Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Російського добровольчого корпусу" в Telegram-каналі .

Зокрема, у боях з російською армією загинули бійці РДК на псевдо "Терен", "Вольф", "Башмак" та "Толян".

"Гаряча фаза обмеженої військової операції добігла кінця, і хоча наші групи ДРГ і сплячі осередки залишаються в регіоні, прийшов час вшанувати пам'ять наших загиблих бійців", - заявили в РДК.

Прорив кордону РФ

У березні "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон з Росією та взяли під контроль кілька населених пунктів, зокрема, у Бєлгородській та Курській областях.

Бої на території російських областей також супроводжувалися ударами по Бєлгороду. Як заявляли добровольці наприкінці березня, тільки в межах Бєлгорода з початку операції було знищено 452 кремлівських найманців, ще 784 - поранено.

Однак добровольці заявляли, що кінцева мета операцій полягає у ліквідації путінського режиму у РФ. А первинне завдання - це допомога українським військам.

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