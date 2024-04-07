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В РДК заявили о завершении горячей фазы операции на территории России

Воскресенье 07 апреля 2024 22:43
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В РДК заявили о завершении горячей фазы операции на территории России Фото: бойцы РДК завершили операцию в России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" завершили горячую фазу операции на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Русского добровольческого корпуса" в Telegram-канале.

"Горячая фаза ограниченной военной операции подошла к концу, и хотя наши группы ДРГ и спящие ячейки остаются в регионе, пришло время почтить память наших погибших бойцов", - заявили в РДК.

В частности, в боях с российской армией погибли бойцы РДК на псевдо "Терен", "Вольф", "Башмак" и "Толян".

Прорыв границы РФ

В марте "Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Бои на территории российских областей также сопровождались ударами по Белгороду. Как заявляли добровольцы в конце марта, только в пределах Белгорода с начала операции были уничтожены 452 кремлевских наемника, еще 784 - ранены.

Однако добровольцы заявляли, что конечная цель операций состоит в ликвидации путинского режима в РФ. А первичная задача - это помощь украинским войскам.

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