"РДК" та легіон "Cвобода Росії" розповіли про результати операції у Бєлгородській області

"Наша боротьба продовжується. Операція в Грайворонському районі пройшла успішно і її мети було досягнуто. Противник розгромлений, частина ганебно бігла; ми "затрофеїли" велику кількість техніки та взяли полонених", - йдеться у повідомленні.

"Цезар" повідомив, що його підрозділ прийде знову та закликав Бєлгород, Брянськ, Курськ, Вороніж, Ростов та Москву чекати на них.

"У Бєлгородській області ми стали свідками безпринципності та жорстокості путінських військ: поки легіонери проходили населені пункти, не чіпаючи місцевих жителів, ствольна артилерія та авіація ЗС РФ працювала у мирних містах", - заявили військові.

За їх словами, вони довели, що путінські війська виявилися зовсім не готові до організованого опору росіян і готові стерти з землі свої ж землі, щоб не показати слабину.

Також бійці додали, що ЗС РФ деморалізовані та непідготовлені. Вони практично не чинили опору, попри велику чисельну перевагу. Легіон "Свобода Росії" та "РДК" використовували техніку, яку свого часу армія РФ відібрала у ЗСУ під Бахмутом. Бійці успішно "перетрофеїли" цю техніку та повернули її назад.

За словами "Цезаря", загальні втрати за операцію склали 2 особи загиблими та 10 пораненими.

Операція у Бєлгородській області

22 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" й легіону "Свобода Росії" заявили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.

Згідно з даними New York Times, яке посилається на слова високопоставленого українського джерела, російські добровольці також зазнали втрат під час операції, однак це не позначилось на їх боєздатності.

Усі подробиці про операцію на території Бєлгородської області - в матеріалі РБК-Україна.