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"РДК" показав відео з Бєлгородської області після скасування контртерористичної операції

Ілюстративне фото: "РДК" продовжує перебувати у Бєлгородській області (t.me/russvolcorps)
Автор: Іван Носальський

Бійці "Російського добровольчого корпусу" продовжують перебувати на території Бєлгородської області на тлі оголошення там скасування режиму контртерористичної операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РДК" у Telegram.

Військові оприлюднили відео, на яких можна помітити, як вони переміщаються по Бєлгородській області на техніці.

"Обстановка на маленькому, але вже нашому власному, шматочку батьківщини поки що тривожна, та й прибратися не завадить. Мітли ми з собою взяли, а совків на Русі поки що вистачає", - сказано в повідомленні "РДК".

Операція у Бєлгородській області

Варто зауважити, що вчора, 22 травня, бійці "РДК" та легіону "Свобода Росії" оголосили про початок своєї операції у прикордонних районах Бєлгородської області.

Місцева влада пізніше, реагуючи на те, що сталося, оголосила режим контртерористичної операції в регіоні. Але сьогодні, 23 травня, увечері його скасували, незважаючи на те, що солдати, які воюють на боці України, не вийшли з Бєлгородської області.

Більш детально про рейд можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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