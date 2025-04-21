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РБК-Україна дізналося склад української делегації на переговорах у Лондоні

Київ, Понеділок 21 квітня 2025 19:42
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РБК-Україна дізналося склад української делегації на переговорах у Лондоні Фото: голова МЗС України Андрій Сибіга, керівник ОП Андрій Єрмак та голова Міноборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Україна вже за кілька днів візьме участь у переговорах зі США, Британією та Францією. Українська делегація складатиметься з чотирьох топ-чиновників.

Про це РБК-Україна повідомило джерело.

За словами співрозмовника видання, в українську делегацію увійдуть:

  • керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак;
  • міністр оборони України Рустем Умєров;
  • міністр закордонних справ України Андрій Сибіга;
  • заступник керівника ОП Павло Паліса.

Зустріч у Парижі

Нагадаємо, минулого тижня в Парижі зустрілися українські, німецькі, французькі, британські, французькі та американські чиновники. Головною темою обговорень стали шляхи до перемир'я і завершення війни між Україною і Росією.

З боку України в переговорах брали участь керівник ОП Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Єрмак після переговорів підкреслив, що такий новий формат діалогу має стати дуже ефективним.

Водночас сьогодні, 21 квітня, президент України Володимир Зеленський розповів, що нові переговори відбудуться 23 квітня в Лондоні.

Глава держави також підкреслив, що Україна готова рухатися далі, щоб досягти припинення вогню.

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Франція Сполучені Штати Америки Великобританія Лондон Андрій Єрмак Рустем Умєров Андрій Сибіга Мирні переговори Війна в Україні
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