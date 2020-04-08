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РБК-Украина вошло в топ-5 самых популярных сайтов за март

Новости » Телеком & IT     08.04.2020 - 16:18
РБК-Украина вошло в топ-5 самых популярных сайтов за март
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кроме того, РБК-Украина - лидер среди новостных изданий

РБК-Украина вошло в пятерку самых популярных сайтов в Украине за март и продолжает лидировать в рейтинге самых посещаемых украинских новостных изданий. Об этом свидетельствуют свежие данные международного агентства онлайн-исследований Gemius.

"Согласно мартовским данным Gemius, РБК-Украина продолжает лидировать среди украинского новостного сегмента, а в марте сайт еще и вошел в пятерку самых популярных в уанете! В нынешнее время - это особенно ценно. Благодаря тенденции развития украинского интернета, оставаясь дома, можно продолжать получать новости и быть полностью осведомленным о том, что происходит в Украине и мире", - прокомментировал данные рейтинга генеральный директор РБК-Украина Иосиф Пинтус.

РБК-Украина вошло в топ-5 самых популярных сайтов за март

Кроме РБК-Украина, среди самых популярных сайтов уанета в марте - google.com.ua, youtube.com, facebook.com и wikipedia.org.

Среди интернет-СМИ второе место в рейтинге занимает - ТСН, замыкает тройку лидеров - "Новое время". За ними идут УНИАН и "24 канал".

Стоит отметить, что по данным Liveinternet, в феврале на сайте rbc.ua суммарно было зафиксировано свыше 228,4 млн просмотров и 34,1 млн уникальных пользователей.

Компания Gemius проводит международное исследования по измерению интернет-аудитории в более чем 30 странах региона EMEA. Исследование направлено на изучение количества и демографического профиля интернет-посетителей, а также их поведения в сети.

РБК-Украина благодарит читателей за интерес и доверие!

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