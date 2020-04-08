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РБК-Україна увійшло у топ-5 найбільш популярних сайтів за березень

Новини » Телеком & IT     08.04.2020 - 16:18
РБК-Україна увійшло у топ-5 найбільш популярних сайтів за березень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Крім того, РБК-Україна - лідер серед новинних видань

РБК-Україна увійшло в п'ятірку найпопулярніших сайтів в Україні за березень і продовжує лідирувати в рейтингу найбільш відвідуваних українських новинних видань. Про це свідчать свіжі дані міжнародного агентства онлайн-досліджень Gemius.

"Згідно з березневими даними Gemius, РБК-Україна продовжує лідирувати серед українського новинного сегмента, а в березні сайт ще й увійшов до п'ятірки найпопулярніших в уанеті! У нинішній час - це особливо цінно. Завдяки тенденції розвитку українського інтернету, залишаючись вдома, можна продовжувати отримувати новини та бути повністю обізнаним про те, що відбувається в Україні та світі ", - прокоментував дані рейтингу генеральний директор РБК-Україна Йосип Пінтус.

РБК-Україна увійшло у топ-5 найбільш популярних сайтів за березень

Крім РБК-Україна, серед найпопулярніших сайтів уанету в березні - google.com.ua, youtube.com, facebook.com і wikipedia.org.

Серед інтернет-видань друге місце в рейтингу займає - ТСН, замикає трійку лідерів - "Новое время". За ними йдуть УНІАН та "24 канал".

Варто відзначити, що за даними Liveinternet, в лютому на сайті rbc.ua сумарно було зафіксовано понад 228,4 млн переглядів і 34,1 млн унікальних користувачів.

Компанія Gemius проводить міжнародне дослідження з вимірювання інтернет-аудиторії в більш ніж 30 країнах регіону EMEA. Дослідження спрямоване на вивчення кількості та демографічного профілю інтернет-відвідувачів, а також їх поведінки в мережі.

РБК-Україна дякує читачів за інтерес і довіру!

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