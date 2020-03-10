РБК-Украина продолжает лидировать в рейтинге самых посещаемых новостных изданий

РБК-Украина возглавило рейтинг самых посещаемых украинских интернет-изданий по итогу февраля 2020 года, продолжив, таким образом, лидерство с начала 2020 года. Об этом свидетельствуют данные международного агентства онлайн-исследований Gemius, передает РБК-Украина.

"Согласно свежим данным исследования Gemius, РБК-Украина продолжает лидерство среди украинского новостного интернета. Благодарю всю нашу команду и читателей, которые все это время с нами", - сказал главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина.

В редакции также уточнили, что обозначение ROS возле названия площадки означает Run of Site, то есть посещаемость на всех страницах сайта.

Вторую строчку в рейтинге по итогу января занимает "Обозреватель", закрывает тройку популярных интернет-СМИ - ТСН.

В пятерке лидеров также – УНИАН и "24 канал".

Стоит отметить, что по данным Liveinternet, в феврале на сайте rbc.ua суммарно было зафиксировано свыше 113,5 млн просмотров и 16,7 млн уникальных пользователей.

Компания Gemius проводит международное исследования по измерению интернет-аудитории в более чем 30 странах региона EMEA. Исследование направлено на изучение количества и демографического профиля интернет-посетителей, а также их поведения в сети.

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