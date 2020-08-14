"РБ Лейпциг" впервые вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Немецкий "РБ Лейпциг" обыграл испанский "Атлетико" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе" и завершилась со счетом 2:1.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Счет был открыт на 50 минуте, автором которого стал Даниэль Ольмо. Испанцы отыгрались усилиями вышедшего на замену Жоау Фелиша с пенальти на 71 минуте. Историческую победу немецкой команде принес Тайлер Адамс, который отличился на 88 минуте.

Клуб из Саксонии, основанный в 2009 году, впервые в истории вышел в полуфинал самого престижного клубного турнира. Команда только в этом сезоне дебютировал в плей-офф Лиги чемпионов.

В полуфинале, который состоится 18 августа, "быки" встретятся с ПСЖ. Накануне парижане совершили героический камбэк в матче с "Аталантой".

Победитель пары "РБ Лейпциг" - ПСЖ сыграет в финале с одной из четырех оставшихся команд - "Манчестер Сити", "Лионом", "Барселоной" или "Баварией"