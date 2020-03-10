РБ Лейпциг - Тоттенхэм: анонс матча

"РБ Лейпциг" примет английский "Тоттенхэм Хотспур" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают немецкий клуб безоговорочным фаворитом поединка. Финалист прошлогоднего розыгрыша турнира в первой игре уступил с минимальным счетом.

10 марта 22:00

Лейпциг, стадион "РБ Арена"

Победа в Лондоне стала первой в истории немецкого клуба в рамках плей-офф Лиги чемпионов. "Лейпциг" не только одержал важную победу на выезде, но и показал блестящую игру. Гости контролировали ход всего матча, лучше атаковали и создали больше моментов. И хотя "Тоттенхэм" прибавил в концовке, но на протяжении большей части поединка они уступали соперникам. И все же результат первой игры еще сохраняет интригу в противостоянии.

Групповой раунд

"Шпроты" заняли второе место в группе с "Баварией" (2:7, 1:3), "Олимпиакосом" (4:2, 2:2) и "Црвеной Звездой" (5:0, 4:0). Немцы финишировали на первом месте, в своем квартете они встречались с "Лионом" (0:2, 2:2), "Бенфикой" (2:2, 2:1) и "Зенитом" (2:1, 2:0).

Внутреннее первенство

"РБ Лейпциг" проводит наверное свой самый лучший сезон. Команда находится на втором месте в Бундеслиге и борется за чемпионство с "Баварией". "Тоттенхэм" глубоко осел в турнирной таблице АПЛ - восьмая позиция.

Кадровая ситуация

В команде Моуриньо важнейшие исполнители будут следить за поединком с трибун - Кейн, Сон, Сиссоко, Бергвейн, Фойт.

Ориентировочные составы

"РБ Лейпциг": Гулач - Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн - Адамс, Лаймер, Забитцер, Анхелиньо - Вернер, Шик, Нкунку

"Тоттенхэм": Льорис - Вертонген, Алдервейрельд, Дайер, Санчес, Танганга - Уинкс, Ло Чельсо - Ламела, Лукас Моура, Алли