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РБ "Лейпциг" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

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Лейпциг, Понедельник 05 сентября 2022 11:00
РБ "Лейпциг" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов Фото: "Шахтер" возьмет старт в еврокубках 2022/23 в Германии (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Трансляция стартового тура группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 между немецким РБ "Лейпциг" и донецким "Шахтером" будет доступна на территории Украины.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч РБ "Лейпциг" – "Шахтер" состоится на "Ред Булл Арене" 6 сентября. Начало поединка в 22:00. В параллельном матче группы F "Селтик" примет мадридский "Реал" в Глазго.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Предматчевая студия там начнется в 21:00.

В рамках УПЛ "Шахтер" минимально переиграл "Рух" в прошлую пятницу. Отечественный гранд играл в меньшинстве с 35-й минуты, но сумел забить усилиями Конопли и идет вторым в чемпионате Украины (7 очков).

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию РБ "Лейпциг" на старте Лиги чемпионов 2022/23.

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