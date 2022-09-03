РБ "Лейпциг" – "Шахтер". Экспресс-презентация первого соперника в Лиге чемпионов

Визитка

Год основания: 2009

Рейтинг УЕФА: 13-е место

Титулы: Кубок Германии 2021/22

Наивысшее достижение в еврокубках: полуфинал Лиги чемпионов 2019/20

Прозвище: "красные быки"

Домашний стадион: "Ред Булл Арена" (вмещает 47 069 зрителей)

Главный тренер: Доменико Тедеско

Капитан: Петер Гулачи

Созданный всего 13 лет назад клуб уже в шестой раз подряд стартует в еврокубках. Конечно, такой взлет был бы невозможен без инвестиций от австрийской компании Red Bull. Богатые владельцы и отсутствие истории – главные недостатки, за которые команде и ее фанатам достается на орехи от болельщиков других клубов.

"Команда без души", конечно, мозолит глаза многим. Но есть и другая сторона медали. Полумиллионный город без профессионального футбола, депрессивный регион бывшей ГДР и построенный к ЧМ-2006 красавец-стадион, рисковавший стать пустотой. Город Лейпциг нуждался в футбольной команде не меньше, чем "хищная" корпорация выхода на футбольный рынок Германии.

Встреча "двух одиночеств" пока выглядит удачным союзом для всех сторон. Жаждущий зрелища среднестатистический саксонец получил возможность увидеть вживую звезд первой величины. Инвесторы же получили самый успешный проект в целой веренице клубов в разных уголках планеты.

Год 2022-й навсегда войдет в историю РБ "Лейпциг". Именно в этом году "красные быки" завоевали первый весомый трофей в недолгой клубной летописи. 21 мая "Лейпциг" одолел "Фрайбург" в финале Кубка Германии, обыграв оппонентов в серии пенальти после 1:1 в основное и дополнительное время.

История противостояний с украинскими клубами

"Заря" – РБ "Лейпциг" – 0:0 (Лига Европы 2018/19)

РБ "Лейпциг" – "Заря" – 3:2 (Лига Европы 2018/19)

Пути "красных быков" с представителями Украины в еврокубках пересекались только однажды. В августе 2018-го саксонцы дважды встретились с луганской "Зарей" в квалификации Лиги Европы. В Запорожье команды разошлись нулевой ничьей. А вот в Лейпциге развернулась настоящая драма.

РБ "Лейпциг" быстро открыл счет, но луганчане ответили двумя мячами – в конце первого и начале второго таймов. И хотя "красные быки" сравняли в середине второй половины, но результативная ничья полностью устраивала "Зарю", ведь тогда еще действовало правило выездного гола. Но на 90-й "Лейпциг" вырвал победу благодаря досадному пенальти...

Команда

По сравнению с прошлым сезоном РБ "Лейпциг" усилился. По крайней мере, по именам. Летом "красные быки" отдали почти 60 млн евро за четырех исполнителей. Главное событие трансферного окна для саксонцев – возвращение Тимо Вернера. Нападающий провалился в Англии и будет работать над восстановлением реноме забивного на родине.

Но самым дорогим новичком стал не он, а левый защитник Давид Раум из "Хоффенхайма" (26 млн). Уроженец Нюрнберга сразу застолбил за собой место в основе, отыграв по 90 минут во всех четырех матчах чемпионата. А вот центрхав Шлагер и центральный защитник Диалло еще должны сразиться за место под солнцем.

В то же время РБ "Лейпциг" по итогам окна вышел в плюс. Клуб заработал на продаже игроков 75,5 млн, хотя никого из лидеров не потерял. Ни Адамс (17 млн), ни Хван с Бробби (оба – свыше 16 млн) незаменимыми не были. Умение вовремя и без сантиментов отпускать игроков является именно той чертой, которую было бы уместно перенять у "Лейпцига" украинским грандам.

Тренер

Во главе "красных быков" с декабря прошлого года работает один из символов перемен в тренерском цехе Германии – Доменико Тедеско. Он вместе с Нагельсманном и другими из нового поколения специалистов на грани с гиками. Молодые, не играли в футбол на серьезном уровне и фанатично преданы своей работе. Таков неполный список добродетелей целой плеяды тренеров.

Тедеско имел свои взлеты и падения. Он спасал "Эрцгебирге" от вылета из 2-й Бундеслиги, делал проблемный "Шальке" вице-чемпионом Германии и "горел" с ним "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов (0:7), убегал из России во время пандемии коронавируса и выводил "Лейпциг" в топ-4 после ужасающего старта сезона.

Нынешний сезон – первый полноценный для тренера во главе саксонцев. И хоть процент побед в карьере Тедеско лучший именно в РБ "Лейпциг" (55,56%), но ожидания от него будут значительно выше, чем в кампании 2021/22. Второе место в Бундеслиге и плей-офф Лиги чемпионов, по всей видимости, станут задачей минимум.

Сезон 2022/23

"Красные быки" успели сыграть 5 официальных матчей. В немецкой Бундеслиге результаты "Лейпцига" пока сложно назвать убедительными. Досадные ничьи с "Кельном", "Штутгартом" и поражение от берлинского "Униона" стали холодным душем для команды Тедеско. Лишь в 4-м туре саксонцы победили – благодаря дублю Нкунку на лопатках оказался "Вольфсбург".

"Красные быки" преимущественно используют формацию 3-4-1-2. Только в проигранном "Унионе" матче тренерский штаб саксонцев использовал редкую схему 3-3-2-2. Эксперимент вряд ли удался, поэтому "Шахтеру" следует ожидать именно первого варианта с атакующим треугольником в составе Ольмо, Нкунку и, вероятно, Вернера.

Кубковый разгром "Тевтонии" (8:0), очевидно, произведет положительный эффект на "Лейпциг". Свой импульс от голепада получил и Вернер. Форвард, ставший на Туманном Альбионе завсегдатаем мемов за расточительность, оформил хет-трик и стал на путь возвращения к лучшей версии себя.