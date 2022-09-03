РБ "Лейпциг" – "Шахтар". Експрес-презентація першого суперника в Лізі чемпіонів

Візитка

Рік заснування: 2009

Рейтинг УЄФА: 13-те місце

Титули: Кубок Німеччини 2021/22

Найвище досягнення у єврокубках: півфінал Ліги чемпіонів 2019/20

Прізвисько: "червоні бики"

Домашній стадіон: "Ред Булл Арена" (вміщує 47 069 глядачів)

Головний тренер: Доменіко Тедеско

Капітан: Петер Гулачі

Створений усього 13 років тому клуб уже вшосте поспіль візьме старт у єврокубках. Звісно, такий злет був би не можливий без інвестицій від австрійської компанії Red Bull. Багаті власники та відсутність історії – головні недоліки, за які команді та її фанатам дістається на горіхи від уболівальників інших клубів.

"Команда без душі", звісно, муляє очі багатьом. Та є й інший бік медалі. Півмільйонне місто без професіонального футболу, депресивний регіон колишньої НДР і збудований до ЧС-2006 красень-стадіон, який ризикував стати пусткою. Місто Лейпциг потребувало футбольної команди не менше, ніж "хижа" корпорація вийти на футбольний ринок Німеччини.

Зустріч "двох самотностей" поки виглядає вдалим союзом для всіх сторін. Спраглий до видовища середньостатистичний саксонець отримав змогу побачити наживо зірок першої величини. Інвестори ж отримали наразі найуспішніший проект у цілій плетениці клубів у різних куточках планети.

Рік 2022-й назавжди увійде в історію РБ "Лейпциг". Саме цьогоріч "червоні бики" здобули перший вагомий трофей у недовгому клубному літописі. 21 травня "Лейпциг" здолав "Фрайбург" у фіналі Кубка Німеччини, перегравши опонентів у серії пенальті після 1:1 в основний і додатковий час.

Історія протистоянь із українськими клубами

"Зоря" – РБ "Лейпциг" – 0:0 (Ліга Європи 2018/19)

РБ "Лейпциг" – "Зоря" – 3:2 (Ліга Європи 2018/19)

Шляхи "червоних биків" із представниками України в єврокубках перетиналися лише одного разу. У серпні 2018-го саксонці двічі зустрілися з луганською "Зорею" у кваліфікації Ліги Європи. У Запоріжжі команди розійшлися нульовою нічиєю. А ось у Лейпцизі розгорнулася справжня драма.

РБ "Лейпциг" швидко відкрив рахунок, але луганці відповіли двома м'ячами – наприкінці першого та на початку другого таймів. І хоч "червоні бики" зрівняли в середині другої половини, та результативна нічия цілком влаштовувала "Зорю", адже тоді ще діяло правило виїзного гола. Та на 90-й "Лейпциг" вирвав перемогу завдяки прикрому пенальті...

Команда

У порівнянні з минулим сезоном РБ "Лейпциг" підсилився. Принаймні за іменами. Влітку "червоні бики" віддали майже 60 млн євро за чотирьох виконавців. Головна подія трансферного вікна для саксонців – повернення Тімо Вернера. Нападник провалився в Англії та працюватиме над поновленням реноме забивного на батьківщині.

Та найдорожчим новачком став не він, а лівий оборонець Давід Раум із "Хоффенхайма" (26 млн). Уродженець Нюрнберга відразу застовпив за собою місце в основі, відігравши по 90 хвилин у всіх чотирьох матчах чемпіонату. А ось центрхав Шлагер і центральний оборонець Діалло ще повинні поборотися за місце під сонцем.

Водночас РБ "Лейпциг" за підсумками вікна вийшов у плюс. Клуб заробив на продажі гравців 75,5 млн, хоча нікого з лідерів не втратив. Ані Адамс (17 млн), ані Хван з Броббі (обидва – понад 16 млн) незамінними не були. Вміння вчасно й без сентиментів відпускати гравців є саме тою рисою, яку було б доречно перейняти в "Лейпцига" українським грандам.

Тренер

На чолі "червоних биків" із грудня минулого року працює один із символів змін у тренерському цеху Німеччини – Доменіко Тедеско. Він разом із Нагельсманном та іншими з нового покоління фахівців на межі з гіками. Молоді, не грали у футбол на серйозному рівні та фанатично віддані своїй роботі. Такий неповний перелік чеснот цілої плеяди тренерів.

Тедеско мав свої злети та падіння. Він рятував "Ерцгебірге" від вильоту з 2-ї Бундесліги, робив проблемний "Шальке" віце-чемпіоном Німеччини та "горів" із ним "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів (0:7), тікав із Росії під час пандемії коронавірусу та виводив "Лейпциг" у топ-4 після жахливого старту сезону.

Нинішній сезон – перший повноцінний для тренера на чолі саксонців. І хоч відсоток перемог у кар'єрі Тедеско найкращий саме в РБ "Лейпциг" (55,56%), та очікування від нього будуть значно вищими, ніж у кампанії 2021/22. Друге місце в Бундеслізі та плей-офф Ліги чемпіонів, вочевидь, стануть завданням мінімум.

Сезон 2022/23

"Червоні бики" встигли зіграти 5 офіційних матчів. У німецькій Бундеслізі результати "Лейпцига" наразі складно назвати переконливими. Прикрі нічиї з "Кельном" і "Штутгартом" та поразка від берлінського "Уніона" стали холодним душем для команди Тедеско. Лише в 4-му турі саксонці перемогли – завдяки дублю Нкунку на лопатках опинився "Вольфсбург".

"Червоні бики" переважно використовують формацію 3-4-1-2. Лише в програному "Уніону" матчі тренерський штаб саксонців використав рідкісну схему 3-3-2-2. Експеримент навряд вдався, тож "Шахтарю" слід очікувати саме першого варіанту з атакувальним трикутником у складі Ольмо, Нкунку та, ймовірно, Вернера.

Кубковий розгром "Тевтонії" (8:0), вочевидь, справить позитивний ефект на "Лейпциг". Свій імпульс від голепаду отримав і Вернер. Форвард, який на Туманному Альбіоні став завсідником мемів за марнотратність, оформив хет-трик і став на шлях повернення до найкращої версії себе.