РБ Лейпциг - ПСЖ: прогноз на выход команд в финал Лиги чемпионов

"РБ Лейпциг" встретится с ПСЖ в матче полуфинала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

18 августа 22:00

Лиссабон, "Эштадиу ду Бенфика"

По мнению букмекеров, фаворитом в данном поединке является парижский клуб. Так, на победу ПСЖ можно сделать ставку с коэффициентом 1,75,тогда как вероятность успеха "РБ Лейпциг" составляет 4,20. Коэффициент на ничью в основное время идентичный - 4,20.

Выход немецкой команды в финал турнира оценивается в 2,75, а французского клуба - 1,40.

Обе команды впервые могут пробиться в финал ЛЧ. "РБ Лейпциг" сыграет в полуфинале впервые в своей истории, а ПСЖ - лишь второй раз.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Лигу чемпионов сезона 2019/2020 доигрывают в формате "финала восьми", которая предполагает проведение одного матча между двумя командами на каждой стадии плей-офф.

Поединки проходят в августе на нейтральных полях в Лиссабоне без болельщиков на трибунах.