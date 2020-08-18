РБ Лейпциг - ПСЖ: анонс первого полуфинала Лиги чемпионов

Фото: "РБ Лейпциг" и ПСЖ определят первого финалиста ЛЧ (twitter.com/ChampionsLeague)

Нас ждет как минимум один новичок в финале турнира

"РБ Лейпциг" и "ПСЖ" определят первого участника финала Лиги чемпионов сезона 2019/20. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1". Букмекеры фаворитом встречи букмекеры считают парижский клуб. Из-за коронавируса турнир доигрывают в формате "финала восьми".

18 августа 22:00

Лиссабон, "Эштадиу ду Бенфика"

Кто бы не победил в сегодняшнем противостоянии, в финале главного еврокубка нас ждет как минимум один новичок. "РБ Лейпциг" впервые вышел в полуфинал Лиги чемпионов, хотя проводит в турнире лишь второй сезон. ПСЖ регулярно участвует в плей-офф еврокубка, однако до 1/2 финала дошли впервые с 1995 года.

Предыдущие стадии

В четвертьфинале обе команды вырвали победы на последних минутах. ПСЖ проигрывал "Аталанте" до 90 минуты, но прошел дальше благодаря голам Маркиньоса и Эрик Чупо-Мотинга. До этого победу "Лейпцигу" над "Атлетико" принес Тайлер Адамс на 88 минуте.

В 1/8 финала "быки" прошли "Тоттенхэм" (4:0 - по сумме двух матчей), французы обыграли дортмундскую "Боруссию".

Что дальше

Победитель сегодняшнего поединка встретится с "Баварией" или "Лионом" в финале, который состоится 23 августа на "Эштадиу ду Бенфика" в Лиссабоне. Второй полуфинал запланирован на завтра, 19 августа.