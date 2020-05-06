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Разжижители крови помогают пациентам с тяжелой формой COVID-19, - исследование

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 22:04
Разжижители крови помогают пациентам с тяжелой формой COVID-19, - исследование
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Смертность снижается в два раза при использовании этих препаратов

Результаты исследования американских медиков из больницы Маунт Синай показали, что препараты, разжижающие кровь, помогают некоторым пациентам, которые болеют тяжелой формой коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, медики обнаружили, что 29% пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, которым давали разжижители крови, умерли. Но при этом смертность среди тех, кто также был подключен к аппаратам ИВЛ, но не получал эти препараты, составляет 63%.

"Наши результаты показывают, что системные антикоагулянты могут быть связаны с улучшением результатов у пациентов, госпитализированных с COVID-19. Пациенты, которые получали антикоагулянты, чувствовали себя лучше, чем те, кто их не получал", - написали медики в отчете.

При этом отмечается, что выводы еще не достаточно четкие, чтобы давать твердые рекомендации.

Напомним, ранее сообщалось, что экспериментальная вакцина от коронавируса, которую уже начали испытывать на людях в США и Германии, может появиться в миллионах доз к концу 2020 года. Процесс одобрения регулирующих органов может быть ускорен из-за пандемии.

Также РБК-Украина писало, что по словам президента США Дональда Трампа, вакцина от вируса COVID-19 будет готова до конца года. Он заявил, что вакцина будет "скорее раньше, чем позже".

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