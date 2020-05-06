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Розріджувачі крові допомагають пацієнтам з тяжкою формою COVID-19, - дослідження

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 22:04
Розріджувачі крові допомагають пацієнтам з тяжкою формою COVID-19, - дослідження
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Смертність знижується вдічі при використанні цих препаратів

Результати дослідження американських медиків з лікарні Маунт Сінай показали, що препарати, що розріджують кров, допомагають деяким пацієнтам, які хворіють на важку форму коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, медики виявили, що 29% пацієнтів, які підключені до апаратів штучної вентиляції легенів, яким давали розріджувачі крові, померли. Але при цьому смертність серед тих, хто також був підключений до апаратів ШВЛ, але не отримував ці препарати, становить 63%.

"Наші результати показують, що системні антикоагулянти можуть бути пов'язані з поліпшенням результатів у пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19. Пацієнти, які отримували антикоагулянти, почували себе краще, ніж ті, хто їх не отримував", - написали медики у звіті.

При цьому наголошується, що висновки ще не досить чіткі, щоб давати тверді рекомендації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експериментальна вакцина від коронавірусу, яку вже почали випробовувати на людях в США та Німеччині, може з'явитися в мільйонах доз до кінця 2020 року. Процес схвалення регулюючих органів може бути прискорений через пандемію.

Також РБК-Україна писало, що за словами президента США Дональда Трампа, вакцина від вірусу COVID-19 буде готова до кінця року. Він заявив, що вакцина буде "швидше раніше, ніж пізніше".

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