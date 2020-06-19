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Разжигают ненависть: Facebook удалил почти 90 сообщений Трампа и его штаба

Новости » В мире     19.06.2020 - 06:31
Разжигают ненависть: Facebook удалил почти 90 сообщений Трампа и его штаба
Фото: соцсети (pixabay.com)

Сообщения содержали перевернутый красный треугольник, которым нацисты обозначали политзаключенных в концлагерях

Социальная сеть Facebook удалила ряд публикаций, размещенных в аккаунтах президента США Дональда Трампа, его предвыборной кампании и вице-президента США Майка Пенса. В общей сложности удалено 88 сообщений.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Удаленные рекламные сообщения касались леворадикального движения "Антифа", представители которого авторы обозначили перевернутым красным треугольником. В штабе Трампа объяснили, что этот символы широко используется членами движения.

Отмечается, что символ в виде перевернутого красного треугольника во время Второй мировой войны нацисты использовали для обозначения политзаключенных в концентрационных лагерях.

Как заявили в Facebook, информация нарушала политику компании по борьбе с организованным разжиганием ненависти.

"Наша политика запрещает использование символа запрещенной группы ненависти для идентификации политических заключенных без контекста, осуждающего или обсуждающего символ", - написал представитель Facebook.

Напомним, 31 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что ультралевое движение "Антифа" будет признано террористической организацией в США, как это планировали сделать еще в 2019 году.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины FacebookсоцсетиДональд Трамп
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