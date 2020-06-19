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Розпалюють ненависть: Facebook видалив майже 90 повідомлень Трампа та його штабу

Новини » В світі     19.06.2020 - 06:31
Розпалюють ненависть: Facebook видалив майже 90 повідомлень Трампа та його штабу
Фото: соцмережі (pixabay.com)

Повідомлення містили перевернутий червоний трикутник, яким нацисти позначали політв'язнів у концтаборах

Соціальна мережа Facebook видалила низку публікацій, розміщених в акаунтах президента США Дональда Трампа, його передвиборної кампанії і віце-президента США Майка Пенса. Загалом видалено 88 повідомлень.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Видалені рекламні повідомлення стосувалися ліворадикального руху "Антифа", представники якого автори позначили перевернутим червоним трикутником. У штабі Трампа пояснили, що цей символи широко використовується членами руху.

Зазначається, що символ у вигляді перевернутого червоного трикутника під час Другої світової війни нацисти використовували для позначення політв'язнів у концентраційних таборах.

Як заявили в Facebook, інформація порушувала політику компанії по боротьбі з організованим розпалюванням ненависті.

"Наша політика забороняє використання символу забороненої групи ненависті для ідентифікації політичних в'язнів без контексту, засуджує чи який обговорює символ", - написав представник Facebook.

Нагадаємо, 31 травня американський президент Дональд Трамп заявив, що ультралівий рух "Антифа", буде визнано терористичною організацією у США, як це планували зробити ще у 2019 році.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України FacebookсоцсетиДональд Трамп
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