UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Разыскали и эвакуировали: в Карпатах спасли травмированную туристку

Автор: Дмитрий Левицкий

В Карпатах вчера, 26 декабря, спасатели помогли травмированной туристке из Львовской области. 21-летняя женщина травмировала ногу, когда находилась на полонине Смотрич в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Около 17:05 спасатели отделения в Верховине получили сообщение от жителя Коломыи о пострадавшую туристку. Ей на помощь сразу отправились 5 спасателей.

"В 19:50 прибыли к пострадавшей, провели осмотр, оказали домедицинскую помощь, а именно наложили шину на правую нижнюю конечность, и с помощью носилок транспортировали в село Дземброня, где передали травмированную туристку работникам экстренной медицинской помощи", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, сегодня в Карпатах возможны лавины из-за сильных снегопадов и метелей.

До этого спасатели оказали помощь туристу, который травмировался на горе Драгобрат.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарпатыГСЧСИвано-Франковская область