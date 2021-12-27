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Разыскали и эвакуировали: в Карпатах спасли травмированную туристку

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Вершина, Понедельник 27 декабря 2021 10:27
Разыскали и эвакуировали: в Карпатах спасли травмированную туристку Фото: в Карпатах спасли туристку (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Карпатах вчера, 26 декабря, спасатели помогли травмированной туристке из Львовской области. 21-летняя женщина травмировала ногу, когда находилась на полонине Смотрич в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Около 17:05 спасатели отделения в Верховине получили сообщение от жителя Коломыи о пострадавшую туристку. Ей на помощь сразу отправились 5 спасателей.

"В 19:50 прибыли к пострадавшей, провели осмотр, оказали домедицинскую помощь, а именно наложили шину на правую нижнюю конечность, и с помощью носилок транспортировали в село Дземброня, где передали травмированную туристку работникам экстренной медицинской помощи", - рассказали в ГСЧС.

Разыскали и эвакуировали: в Карпатах спасли травмированную туристку

Напомним, сегодня в Карпатах возможны лавины из-за сильных снегопадов и метелей.

До этого спасатели оказали помощь туристу, который травмировался на горе Драгобрат.

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Карпаты ГСЧС Ивано-Франковская область
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