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Розшукали та евакуювали: у Карпатах врятували травмовану туристку

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Верховина, Понеділок 27 грудня 2021 10:27
Розшукали та евакуювали: у Карпатах врятували травмовану туристку Фото: у Карпатах врятували туристку (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Левицький

У Карпатах вчора, 26 грудня, рятувальники допомогли травмованій туристці з Львівської області. 21-річна жінка травмувала ногу, коли перебувала на полонині Смотрич в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Близько 17:05 рятувальники відділення у Верховині отримали повідомлення від мешканця Коломиї про постраждалу туристку. Їй на допомогу відразу вирушили 5 рятувальників.

"О 19:50 прибули до постраждалої, провели огляд, надали домедичну допомогу, а саме наклали шину на праву нижню кінцівку, та транспортували за допомогою нош в село Дземброня, де передали травмовану туристку працівникам екстреної медичної допомоги", - розповіли в ДСНС.

Розшукали та евакуювали: у Карпатах врятували травмовану туристку

Нагадаємо, сьогодні у Карпатах можливі лавини через сильні снігопади та хуртовини.

До цього рятувальники надали допомогу туристу, що травмувався на горі Драгобрат.

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Карпаты ДСНС Івано-Франківська область
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