Развязка в группе B и упущенная победа "Шахтера": результаты дня в ЛЧ

Главная интрига игрового дня в ЛЧ была в группе B, где сразу три клуба бились за второе место и плей-офф - "Атлетико", "Порту" и "Милан". Испанцы и португальцы встречались между собой, а вот "Милану" нужно было обыгрывать "Ливерпуль" и надеяться на ничью от конкурентов. Но итальянцы не выполнили даже задачу минимум, проиграв англичанам. А вот "Атлетико" в нервном матче с тремя удалениями смогли одержать победу над "Порту" и пробиться в плей-офф.

Результаты матчей игрового дня:

Группа A

"ПСЖ" - "Брюгге" 4:1

Мбаппе, 2, 7, Месси, 38, 76 (п) - Ритс, 68

"Лейпциг" - "Ман Сити" 2:1

Собослаи, 24, Силва, 71 - Марез, 76

Удаление: Уокер ("Ман Сити"), 83

Группа B

"Милан" - "Ливерпуль" 1:2

Томори, 29 - Салах, 36, Ориги, 55

"Порту" - "Атлетико" 1:3

Оливейра, 90+6 (п) - Гризманн, 56, Корреа, 90, Де Пауль, 90+2

Удаления: Карраско ("Атлетико"), 67, Вендель ("Порту"), 70, Марчесин ("Порту"), 75

Группа C

"Боруссия Д" - "Бешикташ" 5:0

Мален, 29, Ройс, 45+2 (п), 53, Холанд, 68, 81

Удаление: Велинтон ("Бешикташ"), 43

"Аякс" - "Спортинг" 4:2

Алле, 8 (п), Антони, 42, Нерес, 58, Бергхейс, - Сантуш, 22, Табата, 78

Группа D

"Реал" - "Интер" 2:0

Кроос, 17, Асенсио, 79

Удаление: Барелла ("Интер"), 64

"Шахтер" - "Шериф" 1:1

Фернандо, 42, - Николов, 90+3

Далее в Лиге чемпионов выступления продолжат "Ман Сити", "ПСЖ", "Ливерпуль", "Атлетико" "Аякс", "Спортинг", "Реал" и "Интер". В Лигу Европы с третьих мест пробились "Лейпциг", "Порту", "Боруссия Д" и "Шериф".