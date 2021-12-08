Розв'язка в групі B і втрачена перемога "Шахтаря": результати дня в ЛЧ

Головна інтрига ігрового дня в ЛЧ була в групі B, де відразу три клуби билися за друге місце і плей-офф - "Атлетіко", "Порту" і "Мілан". Іспанці і португальці зустрічалися між собою, а ось "Мілану" потрібно було обігравати "Ліверпуль" і сподіватися на нічию від конкурентів. Але італійці не виконали навіть завдання мінімум, програвши англійцям. А ось "Атлетіко" в нервовому матчі з трьома вилученнями змогли здобути перемогу над "Порту" і пробитися в плей-офф.

Результати матчів ігрового дня:

Група A

"ПСЖ" - "Брюгге" 4:1

Мбаппе, 2, 7, Мессі, 38, 76 (п) - Рітс, 68

"Лейпциг" - "Ман Сіті" 2:1

Собослаї, 24, Сілва, 71 - Марез, 76

Вилучення: Уокер ("Ман Сіті"), 83

Група B

"Мілан" - "Ліверпуль" 1:2

Томорі, 29 - Салах, 36, Орігі, 55

"Порту" - "Атлетіко" 1:3

Олівейра, 90 + 6 (п) - Грізманн, 56, Корреа, 90, де Пауль, 90+2

Вилучення: Карраско ("Атлетико"), 67, Вендель ("Порту"), 70, Марчесин ("Порту"), 75

Група C

"Боруссія Д" - "Бешикташ" 5:0

Мален, 29, Ройс, 45+2 (п), 53, Холанд, 68, 81

Вилучення: Велінтон ("Бешикташ"), 43

"Аякс" - "Спортинг" 4:2

Алле, 8 (п), Антоні, 42, Нерес, 58, Бергхейс, - Сантуш, 22, Табата, 78

Група D

"Реал" - "Інтер" 2:0

Кроос, 17, Асенсио, 79

Вилучення: Барелла ("Інтер"), 64

"Шахтар" - "Шериф" 1:1

Фернандо, 42, - Ніколов, 90+3

Далі в Лізі чемпіонів виступи продовжать "Ман Сіті", "ПСЖ", "Ліверпуль", "Атлетіко" "Аякс", "Спортінг", "Реал"і " інтер". У Лігу Європи з третіх місць пробилися "Лейпциг", "Порту", "Боруссія Д"і " Шериф".