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Развивается вдвое быстрее. Китай может обогнать США в космосе к 2030 году

Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-начальник космических операций Космических сил США Генерал Томпсон заявил, что Китай развивает свои космические возможности быстрее, чем Соединенные Штаты. По его мнению, если США не ускорят свой прогресс, то Пекин опередит Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал CNN.

Как пояснил генерал, сейчас Китай развивает свои космические возможности вдвое быстрее чем США.

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По оценкам Томпсона, если ситуация не изменится, то Пекин опередит Вашингтон в космической сфере уже к 2030 году.

Напомним, в начале ноября Китай первым в мире запустил на орбиту исследовательский спутник. Он предназначен исключительно для обслуживания целей повестки дня ООН.

Также РБК-Украина рассказывало, что Китай с помощью спутника будет следить за урожайностью.

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