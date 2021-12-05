Розвивається удвічі швидше. Китай може обігнати США у космосі до 2030 року

Віце-начальник космічних операцій Космічних сил США Генерал Томпсон заявив, що Китай розвиває свої космічні можливості швидше, ніж Сполучені Штати. На його думку, якщо США не прискорять свій прогрес, то Пекін випередить Вашингтон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал CNN .

За оцінками Томпсона, якщо ситуація не зміниться, то Пекін випередить Вашингтону у космічній сфері вже до 2030 року.

Як пояснив генерал, наразі Китай розвиває свої космічні можливості удвічі швидше ніж США.

Нагадаємо, на початку листопада Китай першим у світі запустив на орбіту дослідницький супутник. Він призначений виключно для обслуговування цілей порядку денного ООН.

Також РБК-Україна розповідало, що Китай за допомогою супутника буде слідкувати за врожайністю.