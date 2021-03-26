Развитие YouTube-канала «Richelieu lyceum»: сотрудничество ООО «Евротерминал» и Ришельевского лицея

Проект «Научный лекторий РЛ» на сегодняшний день представляет собой быстрорастущую онлайн-платформу, которая синтезирует в себе как образовательные, так и просветительские научно-популярные видеоролики. При этом изложение материала осуществляется в процессе прямого стримминга на YouTube-канале «Richelieu lyceum», техническую сторону которого обеспечила компания «Евротерминал», непрерывно финансирующая данный проект от момента его создания.

Онлайн-трансляции под названием «Субботняя online STEM-школа» быстро нашли свою аудиторию среди школьников и студентов, причем – не только украинских, но и английских, немецких, американских, российских, казахстанских, польских и т.д. Количество лекций уже перевалило за 170 видеороликов, которые группируются в 20 мини-курсов, объединяющих эти лекции по различным тематикам. Это достаточно серьезная база видео, превращающая канал в полноценную образовательную платформу, которая, при поддержке компании «Евротерминал», выходит на уровень конкуренции с другими популярными образовательными каналами на Ютубе.

Там есть лекции, подготавливающие школьников к государственной итоговой аттестации по иностранной литературе, истории, украинскому языку и математике. Обучение в этом случае происходит в организованном и структурированном контексте формального образования, ведущего к получению диплома.

Но также там есть и актуальные направления знаний, такие, как программирование на языках Python и С++, а также – «Информационные коммуникации» и «Психология».

Для чтения обучающих лекций при этом приглашаются квалифицированные преподаватели и опытные специалисты-профессионалы. И хотя на канале уже есть англоязычные лекторы, проект не собирается останавливаться и налаживает сотрудничество с бывшими учениками Ришельевского лицея, на данный момент являющимися сотрудниками крупнейших мировых IT-компаний из «Гугла» и «Майкрософта».

«Евротерминал» финансово поддержал создание научно-популярного контента

Видео на YouTube считаются инновационным способом обучения для учащихся – они могут вдохновить и заинтересовать, а также дать возможность получения и закрепления информации в случае дистанционного обучения, как это произошло недавно во время локдауна, связанного с коронавирусом.

Из научно-популярного контента YouTube-канала «Richelieu lyceum» можно выделить серии лекций по базовым научным дисциплинам, среди которых и математические основы криптографии, и астрономические лекции о близких и далеких планетах, и паразитология как частный раздел биологии, и, разумеется, различного рода гуманитаристика.

Так, лекции по философии дают прочный базис из курса по античным философам и школам: «Мысль Пифагора, которая изменила мир», «Парменид», «Демокрит», «Зенон», «В поисках справедливости: идеальное государство Платона», «Аристотель». Эти лекции демонстрируют, что если YouTube-канал целенаправленно развивать в качестве источника знаний (как это делает «Евротерминал»), то он может обогатить обучение, активно вовлекая зрителей в совместное конструирование смыслов.

«Евротерминал» обеспечил технические характеристики «Научного лектория РЛ»

В отличие от популярного мнения, что большинство контента на YouTube носит дилетантский характер, зрители сами видят визуальные и повествовательные стратегии «Научного лектория РЛ», указывающие на определенный уровень профессионализма. А благодаря компании «Евротерминал» зрители получают высокое качество изображения и звука.

Результаты показывают, что научно-популярные видео YouTube-канала «Richelieu lyceum» легко понять за счет четкого структурирования раскрываемой темы. Важен также индивидуальный стиль лекторов – они сочетают «строгий университетский подход» изложения фактов с умелым «рассказыванием историй», что является замечательной особенностью и, возможно, одной из главных характеристик научно-популярных видео.

Вот почему данный проект пользуется все большим успехом среди аудитории – это почти восемь тысяч подписчиков и примерно 1,3 миллиона просмотров. Более того, такая тема, как сторителлинг, как раз и была освещена профессиональным режиссером в одном из видео на канале «Richelieu lyceum».