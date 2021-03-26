Розвиток YouTube-каналу «Richelieu lyceum»: співробітництво ТОВ «Євротермінал» і Рішельєвського ліцею

Проєкт «Науковий лекторій РЛ» на сьогодні являє собою швидкозростаючу онлайн-платформу, яка синтезує в собі як освітні, так і просвітницькі науково-популярні відеоролики. При цьому виклад матеріалу здійснюється в процесі прямого стримінга на YouTube-каналі «Richelieu lyceum», технічну сторону якого забезпечила компанія «Євротермінал», що безупинно фінансує даний проєкт від моменту його створення.

Онлайн-трансляції під назвою «Суботня online Stem-школа» швидко знайшли свою аудиторію серед школярів і студентів, причому не тільки українських, але й англійських, німецьких, американських, російських, казахстанських, польських і т.д. Кількість лекцій уже перевищила 170 відеороликів, які групуються в 20 міні-курсів, що поєднують ці лекції за різними тематиками. Це досить серйозна база відео, що перетворює канал на повноцінну освітню платформу, яка, за підтримки компанії «Євротермінал», виходить на рівень конкуренції з іншими популярними освітніми каналами на Ютубі.

Там є лекції, що готують школярів до державної підсумкової атестації з іноземної літератури, історії, української мови й математики. Навчання в цьому випадку проходить в організованому й структурованому контексті формальної освіти, що веде до одержання диплома.

Але також там є й актуальні напрямки знань, такі як програмування мовами Python і З++, а також «Інформаційні комунікації» і «Психологія».

Для читання навчальних лекцій при цьому запрошуються кваліфіковані викладачі й досвідчені фахівці-професіонали. І хоча на каналі уже є англомовні лектори, проєкт не збирається зупинятися й налагоджує співробітництво з колишніми учнями Рішельєвського ліцею, що є на даний момент співробітниками найбільших світових IT-компаній «Гугла» і «Майкрософта».

«Євротермінал» фінансово підтримав створення науково-популярного контенту

Відео на YouTube уважаються інноваційним способом навчання для учнів – вони можуть надихнути й зацікавити, а також дати можливість одержання й закріплення інформації у випадку дистанційного навчання, як це відбулося недавно під час локдауна, пов'язаного з коронавірусом.

З науково-популярного контенту YouTube-каналу «Richelieu lyceum» можна виділити серії лекцій по базових наукових дисциплінах, серед яких і математичні основи криптографії, і астрономічні лекції про близькі і далекі планети, і паразитологія як окремий розділ біології, і, зрозуміло, різного роду гуманітаристика.

Так, лекції по філософії дають міцний базис із курсу по античних філософах і школах: «Думка Піфагора, яка змінила світ», «Парменід», «Демокрит», «Зенон», «У пошуках справедливості: ідеальна держава Платона», «Арістотель». Ці лекції демонструють, що якщо YouTube-канал цілеспрямовано розвивати в якості джерела знань (як це робить «Євротермінал»), то він може збагатити навчання, активно залучаючи глядачів у спільне конструювання сенсів.

«Євротермінал» забезпечив технічні характеристики «Наукового лекторію РЛ»

На відміну від популярної думки, що більшість контенту на YouTube носить дилетантський характер, глядачі самі бачать візуальні й оповідальні стратегії «Наукового лекторію РЛ», що вказують на певний рівень професіоналізму. А завдяки компанії «Євротермінал» глядачі одержують високу якість зображення й звуку.

Результати показують, що науково-популярні відео YouTube-каналу «Richelieu lyceum» легко зрозуміти за рахунок чіткого структурування теми, що розкривається. Важливий також індивідуальний стиль лекторів – вони поєднують «строгий університетський підхід» викладу фактів із умілим «розповіданням історій», що є чудовою особливістю і, можливо, однією з головних характеристик науково-популярних відео.

От чому даний проєкт користується все більшим успіхом серед аудиторії – це майже вісім тисяч передплатників і приблизно 1,3 мільйони переглядів. Більше того, така тема, як сторітелінг, саме й була висвітлена професійним режисером в одному з відео на каналі «Richelieu lyceum».